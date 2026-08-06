Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: POL-ME: Polizei sucht nach 15-jähriger Ratingerin

Ratingen (ots)

Die Polizei Mettmann sucht aktuell nach der 15-jährigen Angelina B. aus Ratingen und bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Die 15-jährige Jugendliche wurde zuletzt am Montag, 3. August 2026, gegen 9 Uhr im Bereich ihrer Wohnanschrift in Ratingen gesehen. Anschließend verließ sie ihr Zuhause in unbekannte Richtung. Möglicherweise ist Angelina B. im Bereich Hamm oder Werne unterwegs.

Die Jugendliche kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 1,65 m groß - schlank - dunkelbraune Haare, - trägt eine kurze, schwarz-weiße Hose mit kleinen Kügelchen - sowie ein Trägertop mit gleicher Musterung - trägt schwarz-weiße Sneaker der Marke "Nike"

Ein aktuelles Foto der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/212247 abrufbar.

Die Polizei sucht nach der vermissten Jugendlichen und fragt: Wer hat Angelina B. gesehen und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle sowie der Notruf unter 110 entgegen. Die Wache in Ratingen ist unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

Polizeipressestelle Adalbert-Bach-Platz 1 40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010

Telefax: 02104 982-1028

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell