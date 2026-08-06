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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Gneisenausstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Dienstag, 4. August, 17 Uhr und Mittwoch, 5. August, 7.40 Uhr einen geparkten Audi an der Gneisenausstraße. Der Kotflügel vorne linke wurde beschädigt. Zudem konnten gelbe Lackanhaftungen sichergestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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