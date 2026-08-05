Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei 17-jährige E-Scooter-Fahrerinnen leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Zwei 17-jährige E-Scooter-Fahrerinnen haben sich am Dienstag, 4. August, bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Hafenstraße/Dortmunder Straße nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt.

Eine 62-jährige Opel-Fahrerin befuhr gegen 10.45 Uhr die Hafenstraße in westlicher Richtung und beabsichtigte, in den Kreisverkehr einzufahren. Zeitgleich befuhren die beiden 17-Jährigen den nördlichen Fußgängerüberweg des Kreisverkehrs von Osten nach Westen.

Es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte die beiden Frauen aus Hamm zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (rv)

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