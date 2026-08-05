Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorsicht vor Phishing-Mails! 40-Jähriger fällt auf Internetbetrug herein

Hamm-Uentrop (ots)

Am Montag, 3. August, ist ein 40-jähriger Hammer auf einer Verkaufsplattform im Internet Opfer eines Betrugs geworden.

Der Mann bot über das Portal "Kleinanzeigen" einen Artikel zum Verkauf an. Daraufhin erhielt er eine Nachricht vom vermeintlichen Support der Website, in der stand, dass eine Person den Artikel gekauft habe. Das Geld sei bereits überwiesen worden, allerdings sei es eingefroren und der Mann müsse seine Kreditkarte verifizieren.

Nachdem der 40-Jährige dies getan hatte, erhielt er mehrere Push-Nachrichten, die ihn zu seinem Online-Banking weiterleiteten. Dort musste er mehrere Abbuchungen bestätigen, um an das angeblich zurückgehaltene Geld der Käuferin zu gelangen. Die zugesicherte Rückerstattung des abgebuchten Betrags im unteren vierstelligen Bereich blieb jedoch aus.

Nachdem der Mann den Betrug festgestellt hatte, kontaktierte er seine Bank, sperrte seine Kreditkarte und erstattete Anzeige bei der Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor sogenanntem "Phishing":

Diese Methode ist mittlerweile sehr bekannt und eine der häufigsten Formen des Online-Betrugs, da die die Gutgläubigkeit der Opfer schamlos ausgenutzt wird. Kriminelle versuchen mittels Phishing, über E-Mails, Kurznachrichten oder gefälschte Websites persönliche Daten ihrer Opfer in Erfahrung zu bringen und diese dann für einen Identitätsdiebstahl zu nutzen. Ihr Ziel ist es in aller Regel, mit den ergaunerten Daten Konten zu plündern oder Accounts ihrer Opfer zu übernehmen.

Nicht selten werden die Daten, wie in diesem Fall, zuvor mittels Kontakt auf einer Plattform in Erfahrung gebracht.

Häufig führen die Links in Phishing-Nachrichten auf Seiten, die denen bekannter Marken oder Unternehmen nachempfunden sind. Dadurch, dass in den Links Bestandteile des Unternehmens oder des Markennamens benutzt werden, suggerieren diese Authentizität. Auf diesen Seiten wird nach Zahlungs- oder Zugangsdaten gefragt oder Opfer dazu verleitet, aktiv Zahlungen zu tätigen.

Weitere Hinweise zum Thema "Phishing" sind hier zu finden: https://urldefense.com/v3/__https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/__;!!CDEAlwT0NrXt4OelCOfxs2xJ_dQ7U9AwkbIcE2Y3!rl6XAfCF1tDnS6BnUIFPy0Paq6n8sWTdN_EFebuGkLKzk9YEfKW6disIMcDkxVXmQqcia74YRDhBYKLKFjGtX6GR0C3oC5z8k2NRtgPi$ [polizei-beratung[.]de] (rv)

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