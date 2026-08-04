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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pick-up von Betriebsgelände eines Fahrzeuggeschäfts entwendet

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 3. auf den 4. August einen Toyota vom Außengelände eines Fahrzeughandels an der Schmiedestraße.

Nachdem die Täter gegen 23:55 Uhr in den Hilux gestiegen waren, flüchteten sie mit dem nicht zugelassenen grün/braunen Pick-up in unbekannte Richtung.

Die Polizei Hamm nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen per Telefon unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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