Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten vierstelligen Betrag

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 65-jähriger Mann aus Hamm ist am Dienstag, 4. August, Opfer eines Betrugs geworden und hat einen vierstelligen Geldbetrag verloren.

Zunächst erhielt der Senior eine E-Mail von seiner vermeintlichen Bank. Er wurde aufgefordert, die Daten seines Online-Bankings anzugeben.

Nachdem er dies getan hatte, erhielt der Mann im Laufe des Nachmittags einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter seiner Bank. Dieser gaukelte ihm vor, es habe einen Hackerangriff auf sein Bankkonto gegeben und er müsse nun sicherheitshalber Geld umbuchen.

Der Mann bestätigte daraufhin zwei Überweisungen in Höhe eines vierstelligen Betrags, die auf ein fremdes Konto geleitet wurden.

Als der 65-Jährige misstrauisch wurde, beendete er das Gespräch. Im Anschluss sprach er mit seiner Tochter, die daraufhin die Polizei kontaktierte. Der Senior erstattete Anzeige.

Die Polizei warnt:

Die Telefonbetrüger sind sehr kreativ, was ihre Lügen angeht. Werden Sie daher sofort misstrauisch, wenn Sie am Telefon um Geld gebeten oder ausgefragt werden!

Unser Tipp: Legen Sie in solchen Fällen auf. Überprüfen Sie die Angaben im Zweifelsfall auf eigene Weise, beispielsweise durch einen Anruf bei Ihrer Bank oder bei der Polizei unter der 110. Sollten Sie Opfer eines Betrugs werden, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige! Sprechen Sie zudem mit Ihren Verwandten und Bekannten über diese Maschen, damit Betrüger in Zukunft keine Opfer mehr finden. (rv)

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