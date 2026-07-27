Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Ladendetektiv verletzt +++ Raub +++ Festnahme +++ Rettungssanitäterin leicht verletzt +++ Reifen in Brand gesetzt +++ Unbekannte machen sich an Pkw zu schaffen +++ Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Ladendetektiv bei Diebstahl verletzt, Wiesbaden-Mitte, Kirchgasse, Freitag, 24.07.2026, 15:50 Uhr

(kq)Am Freitagnachmittag kam es in einem Ladengeschäft in der Wiesbadener Kirchgasse zu einem Diebstahl, bei dem ein Ladendetektiv verletzt wurde.

Ein 16-Jähriger nahm gegen 15:50 Uhr zwei Parfüms aus der Auslage und verstaute diese unter seiner Jacke. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Als er das Geschäft verlassen wollte, wurde er von einem Ladendetektiv auf die Ware angesprochen.

Daraufhin versuchte der Jugendliche zu flüchten. Der 61-jährige Ladendetektiv hielt ihn fest, woraufhin sich der 16-Jährige mit Schlägen ins Gesicht gegen das Festhalten wehrte.

Gemeinsam mit einem Zeugen konnte der Ladendetektiv den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der 16-Jährige muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Rennrad geraubt,

Wiesbaden-Mitte, Bahnhofstraße, Mittwoch, 22.07.2026, 07:00 Uhr

(kq)Am Mittwochmorgen wurde einem 66-jährigen Mann in der Wiesbadener Innenstadt sein Rennrad geraubt.

Der Geschädigte befand sich gegen 07:00 Uhr in der Bahnhofstraße, als ihm ein unbekannter Täter sein Rennrad aus den Händen entriss. Im weiteren Verlauf drohte der Täter dem 66-Jährigen mit Gewalt, sollte dieser sich ihm nähern.

Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein weißes Rennrad der Marke "Trek". Der Täter flüchtete anschließend mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte wurde als männlich, etwa 35 bis 40 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte eine trainierte Figur, ein ungepflegtes Erscheinungsbild sowie einen Bart. Zudem trug er eine Basecap und war mutmaßlich mit einem T-Shirt, einer Jacke sowie einer Hose in grau-schwarzen Farben bekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Zwei Jugendliche nach Graffiti festgenommen, Wiesbaden-Mitte, Lehrstraße, Sonntag, 26.07.2026, 03:00 Uhr

(kq)In der Nacht zum Sonntag wurden zwei Jugendliche in Wiesbaden-Mitte nach einer Sachbeschädigung durch Graffiti festgenommen.

Gegen 03:00 Uhr sprühten zwei 16-Jährige mittels Spraydosen Farbe an eine Mauer auf einem Spielplatz in der Lehrstraße. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Jugendlichen aufgrund einer vorliegenden Personenbeschreibung angetroffen und festgenommen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Folgemaßnahmen wurden die beiden 16-Jährigen wieder entlassen.

Sie müssen sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

4. Rettungssanitäterin leicht verletzt,

Wiesbaden-Südost, Elmendorffstraße, Sonntag, 26.07.2026, 15:50 Uhr

(kq)Am Sonntagnachmittag wurde eine Rettungssanitäterin in Wiesbaden-Südost von einer 66-jährigen Frau angegriffen und leicht verletzt.

Die 66-Jährige hatte gegen 15:50 Uhr wegen vermeintlicher Atemnot einen Rettungswagen in die Elmendorffstraße gerufen. Während des Einsatzes wurde die Frau zunächst verbal ausfallend und beleidigte die Rettungssanitäterin.

Als diese im weiteren Verlauf ihre Einsatzmaterialien zusammenräumte, schlug die 66-Jährige ihr mehrfach mit der Faust gegen den Kopf. Die Rettungssanitäterin wurde hierbei leicht verletzt.

Im Anschluss verließen die Rettungssanitäterin und ein weiterer Mitarbeiter die Wohnung und begaben sich zum Rettungswagen. Die 66-Jährige folgte den beiden und schlug sowie trat gegen die Türen des Fahrzeugs. Der Rettungswagen wurde hierbei nicht beschädigt.

Zwischenzeitlich war die Polizei alarmiert worden. Eine Streife nahm die 66-Jährige vor Ort fest und führte sie dem Polizeigewahrsam zu. Sie muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

5. Reifen in Brand gesetzt,

Wiesbaden/Mainz-Kastel, Otto-Suhr-Ring, Sonntag, 26.07.2026, 21:15 Uhr

(kq)Am Sonntagabend haben unbekannte Täter auf einem Parkplatz im Otto-Suhr-Ring in Mainz-Kastel mehrere Reifen in Brand gesetzt.

Gegen 21:15 Uhr wurden die auf dem Parkplatz abgelegten Reifen durch die Täter entzündet. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf eine angrenzende Hecke sowie einen in der Nähe stehenden Überseecontainer über. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss unerkannt.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Unbekannte machen sich an Pkw zu schaffen, Wiesbaden-Erbenheim, Sigismundstraße, Sonntag, 26.07.2026, 22:00 Uhr

(kq)Am Sonntagabend machte sich ein unbekannter Täter in Wiesbaden-Erbenheim an einem geparkten Pkw zu schaffen.

Gegen 22:00 Uhr schlug der Unbekannte in der Sigismundstraße auf bislang unbekannte Weise das hintere rechte Fenster eines weißen Dacia ein. Anschließend machte er sich im Fahrzeuginneren zu schaffen.

Im Anschluss entfernte sich der Täter zunächst in Richtung Buschungstraße und stieg dort auf einem Parkplatz in einen wartenden Pkw ein. In dem Fahrzeug befanden sich zwei weitere Personen. Gemeinsam entfernten sich die drei in Richtung Berliner Straße. Der Täter wurde als etwa 20 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Hose, ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Umhängetasche.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter oder den weiteren Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

7. Mehrere Einbrüche in Wiesbaden,

Wiesbaden, Freitag, 24.07.2026, bis Sonntag, 26.07.2026 (kq) Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen kam es in Wiesbaden zu mehreren Einbrüchen.

Am Freitag verschafften sich unbekannte Täter zwischen 17:55 Uhr und 18:20 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Hollerbornstraße. Dort hebelten sie eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten Bargeld sowie Modeschmuck und flüchteten anschließend.

In der Nacht zum Samstag brachen unbekannte Täter zwischen 22:00 Uhr und 01:55 Uhr in eine Wohnung in der Dreiweidenstraße ein. Hierzu hebelten sie zunächst die Eingangstür des Mehrfamilienhauses und anschließend die Tür einer Wohnung auf. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet.

Am frühen Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter gegen 02:10 Uhr in ein Wohnhaus in der Forststraße ein. Nachdem mehrere Hebelversuche an den Türen gescheitert waren, beschädigten sie den Glaseinsatz einer Tür und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und verschafften sich zudem Zutritt zu einer im Gebäude befindlichen Gemeinschaftspraxis. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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