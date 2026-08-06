Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen gesucht: 24 Garagen aufgebrochen

Hamm-Rhynern (ots)

In der Zeit zwischen Montag, dem 3. August, 6 Uhr, und Mittwoch, dem 5. August, 6 Uhr, wurden mehrere Garagen an der Werler Straße aufgebrochen.

Insgesamt waren 24 Garagen, die als Lagerräume vermietet wurden, betroffen. Alle Garagen wiesen Hebelspuren auf.

Angaben über Diebesgut kann derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe der Garagen bemerkt haben, sich zu melden. Telefon: 02381 916-0 oder E-Mail: hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (bf)

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