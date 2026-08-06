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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer auf der Sternstraße lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, 6. August, auf der Sternstraße. Gegen 1.15 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Hamm die Sternstraße in nördliche Richtung. Kurz nach der Kreuzung Sternstraße/Martin-Luther-Straße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Yamaha und kollidierte mit einem auf dem östlichen Parkstreifen abgestellten Mercedes.

Der Heranwachsende erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus.

Ein Unfallaufnahmeteam aus Münster unterstützte die Unfallaufnahme. Für die Dauer der Maßnahmen war die Sternstraße ab der Martin-Luther-Straße bis etwa 6 Uhr gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.

Sowohl das Motorrad als auch der Mercedes wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Während der Unfallaufnahme waren neben den Ersthelfern auch zahlreiche Schaulustige vor Ort. Die Beamten mussten mehrere Platzverweise aussprechen, um eine ungehinderte Unfallaufnahme zu gewährleisten.

Darüber hinaus bittet die Polizei Hamm Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich telefonisch unter 02381 916-5523 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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