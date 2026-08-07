Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 16-jähriger Leichtkraftradfahrer leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 16-jähriger Leichtkraftfahrer aus Waltrop zog sich am Donnerstag, 6. August, bei einem Unfall leichte Verletzungen zu.

Der Jugendliche befuhr die Wilhelmstraße in westlicher Richtung. Als er an der roten Ampel neben seinem 17-jährigen Freund aus Lünen anhalten wollte, streifte er das andere Kleinkraftrad, wodurch beide zu Fall kamen. Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der 17-Jährige blieb unverletzt.(bf)

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