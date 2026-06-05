Feuerwehr Bochum

FW-BO: Vollbrand einer Gartenlaube in Kleingartenanlage

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Bochum (ots)

Am Donnerstagabend, den 04. Juni 2026, wurde die Feuerwehr Bochum um 18:58 Uhr zu einem Brand in einer Kleingartenanlage an der Oberstraße alarmiert. Gemeldet war der Vollbrand einer Gartenlaube.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Eine Gartenlaube stand bereits in Vollbrand, begleitet von einer starken Rauchentwicklung. Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich ausgebreitet. Um eine weitere Brandausbreitung auf angrenzende Parzellen zu verhindern, wurde die Brandbekämpfung mit zwei Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Parallel dazu stellten die Einsatzkräfte eine ausreichende Wasserversorgung sicher. Durch das schnelle Eingreifen konnte die weitere Ausbreitung des Feuers erfolgreich begrenzt werden.

Im weiteren Verlauf gestalteten sich die Nachlöscharbeiten als aufwendig, da Glutnester in der Konstruktion der Laube immer wieder aufflammten. Zur Unterstützung wurde daher ein weiteres Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr nachalarmiert.

Der Einsatz konnte nach gründlichen Nachlöscharbeiten um 21:04 Uhr beendet werden.

Glücklicherweise wurden bei dem Einsatz keine Personen verletzt.

Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte vor Ort, darunter Kräfte der Feuerwache Werne sowie der Freiwilligen Feuerwehr Langendreer.

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