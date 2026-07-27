Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Straße "Langenhövel"

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte zwischen Freitag, 24. Juli, 16 Uhr, und Samstag, 25. Juli, 11 Uhr, einen geparkten Pkw auf der Straße "Langenhövel".

Der MG wies Kratzspuren im hinteren linken Bereich auf.

Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

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