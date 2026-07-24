PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch auf Werkstattgelände

Hamm-Rhynern (ots)

Zwischen Mittwoch, 22. Juli, 18 Uhr, und Donnerstag, 23. Juli, 6.30 Uhr, war eine Werkstatt an der Werler Straße das Ziel von unbekannten Einbrechern.

Die Täter verschafften sich Zutritt zum Werkstattgelände, indem sie über die Umzäunung kletterten. Dort brachen sie einen Container auf und demontierten diverse Gegenstände einer Sattelzugmaschine, die sich ebenfalls auf dem umzäunten Außengelände befand.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch und zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 09:39

    POL-HAM: Einbruch in Wohnhaus

    Hamm-Pelkum (ots) - Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger verschaffte sich am Donnerstag, 23. Juli, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 10.40 Uhr unbefugten Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Kirchgraben". Durch Aufhebeln eines Fensters gelangte der Einbrecher in das Haus. Vor Ort durchwühlte er diverse Schränke und entwendete Schmuck sowie Bargeld. Hinweise zum Einbruch und zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 09:37

    POL-HAM: 42-jähriger Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

    Hamm-Heessen (ots) - Ein 42-jähriger Radfahrer verletzte sich am Donnerstag, 23. Juli, bei einem Verkehrsunfall auf der Heessener Straße leicht. Ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 16.10 Uhr die Straße "An der Mattenbecke" in südlicher Richtung und beabsichtigte nach links auf die Heessener Straße abzubiegen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem aus westlicher Richtung kommenden Radfahrer. Ein ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 10:37

    POL-HAM: Falsche Polizisten: Senior aus Hamm um fünfstellige Summe betrogen

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein 83-jähriger Mann aus dem Bezirk Uentrop erhielt am Dienstag, 21. Juli, einen Anruf von einem angeblichen Polizisten. Dieser gaukelte ihm die Geschichte vor, dass eine Einbrecherbande gefasst worden sei und die Adresse des Seniors in deren Notizbüchern als möglicher Tatort stehe. Er ließ den Senior glauben, dass bei ihm ein Einbruch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren