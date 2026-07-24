Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch auf Werkstattgelände

Hamm-Rhynern (ots)

Zwischen Mittwoch, 22. Juli, 18 Uhr, und Donnerstag, 23. Juli, 6.30 Uhr, war eine Werkstatt an der Werler Straße das Ziel von unbekannten Einbrechern.

Die Täter verschafften sich Zutritt zum Werkstattgelände, indem sie über die Umzäunung kletterten. Dort brachen sie einen Container auf und demontierten diverse Gegenstände einer Sattelzugmaschine, die sich ebenfalls auf dem umzäunten Außengelände befand.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch und zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

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