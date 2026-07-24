Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnhaus

Hamm-Pelkum (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger verschaffte sich am Donnerstag, 23. Juli, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 10.40 Uhr unbefugten Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Kirchgraben". Durch Aufhebeln eines Fensters gelangte der Einbrecher in das Haus. Vor Ort durchwühlte er diverse Schränke und entwendete Schmuck sowie Bargeld.

Hinweise zum Einbruch und zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell