LPD-EF: LPI-SLF: Nachtrag zu "Mann beschädigt Glasfenster mit Eisenstange"

Erfurt (ots) - Der Freistaat Thüringen beteiligt sich zum dritten Mal an der bundesweiten Dunkelfeldstudie "Sicherheit und Kriminalität in Deutschland" (SKiD 2026). Ziel der Studie ist es, auch jene Straftaten sichtbar zu machen, die der Polizei aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Anzeige gebracht wurden. ...

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