Landespolizeidirektion Thüringen
LPD-EF: LPI-SLF: Nachtrag zu "Mann beschädigt Glasfenster mit Eisenstange"
Sonneberg (ots)
Am Samstag, dem 11.04.2026 erfolgte die Haftrichtervorführung des 33-jährigen Tatverdächtigen am Amtsgericht Meiningen. In Zuge derer wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Es erfolgte im Anschluss seine Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt.
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