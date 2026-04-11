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Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: LPI-SLF: Nachtrag zu "Mann beschädigt Glasfenster mit Eisenstange"

Sonneberg (ots)

Am Samstag, dem 11.04.2026 erfolgte die Haftrichtervorführung des 33-jährigen Tatverdächtigen am Amtsgericht Meiningen. In Zuge derer wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Es erfolgte im Anschluss seine Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeidirektion Thüringen
Pressestelle
Telefon: 0361 57431 5020
E-Mail: pressestelle.lpd@polizei.thueringen.de

Landeseinsatzzentrale
Telefon: 0361 / 662 700 777
http://www.polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell

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