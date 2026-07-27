Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Küchenbrand in der Alvenslebenstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zu einem Küchenbrand kam es am späten Samstagabend, 25. Juli, gegen 23.50 Uhr, in der Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Alvenslebenstraße.

Die herbeigeeilten Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand in der Küche einer Erdgeschosswohnung.

Die Bewohner des Hauses bemerkten die Rauchentwicklung frühzeitig. Sie konnten ihre Wohnungen verlassen, weshalb niemand verletzt wurde.

Es entstand Sach- und Gebäudeschaden, dessen genaue Höhe zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden kann. (rv)

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