Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: 180 Einsatzkräfte im Einsatz - drei verletzte Personen, zahlreiche illegale Arbeitnehmer Zoll geht in Mönchengladbach gegen illegale Beschäftigung vor

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Krefeld (ots)

Mit einem Großaufgebot von rund 180 Einsatzkräften sind Zoll und Bundespolizei am heutigen Tag im Stadtgebiet Mönchengladbach an mehreren Objekten gegen mutmaßliche illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit vorgegangen. Unterstützt wurde die Maßnahme zudem durch die zuständige Ausländerbehörde.

Dabei versuchten mehrere Personen sich durch Flucht der Maßnahme zu entziehen. Zwei Personen konnten durch die Beamten gestellt werden. Hierbei kam es zu körperlichen Angriffen gegen die eingesetzten Kräfte, wobei zwei Beamte verletzt wurden. Eine dritte Person wurde durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt. Alle Personen wurden durch den herbeigerufenen Rettungsdienst örtlichen Krankenhäusern zur weiteren Behandlung zugeführt.

Es wurden zahlreiche illegal aufhältige Personen festgestellt. Über die getroffenen Maßnahmen kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend berichtet werden. Im Zuge der Durchsuchungen wurden zahlreiche Personen überprüft sowie Beweismittel sichergestellt. Bei der Vernehmung der angetroffenen Arbeitnehmer ergaben sich Hinweise auf weitere Durchsuchungsobjekte. Ziel der Maßnahmen war insbesondere die Aufklärung von illegaler Beschäftigung und die Sicherung von Geschäftsunterlagen und digitalen Daten.

Die Maßnahmen erfolgten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und richteten sich gegen mehrere Beschuldigte sowie Unternehmen aus der Logistikbranche. Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt, Verstößen im Zusammenhang mit illegalem Aufenthalt und unerlaubter Arbeitnehmerüberlassung.

Die Ermittlungen dauern insgesamt an. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

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