Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Entspannung mit Nebenwirkungen: Zoll geht gegen Verstöße in Massagestudios vor und nimmt eine Person fest

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Krefeld; Mönchengladbach (ots)

Im Rahmen eines gezielten Einsatzes hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) Mönchengladbach des Hauptzollamts Krefeld am 2. April 2026 gemeinsam mit der Gewerbeüberwachung der Stadt Mönchengladbach mehrere Massagestudios im Stadtgebiet überprüft.

Die Kontrollen erfolgten vor dem Hintergrund der zum 1. Januar 2026 in Kraft getretenen Erweiterung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes, wonach auch das Friseur- und Kosmetikgewerbe - und damit regelmäßig auch Massagestudios - verstärkt in den Fokus der Prüfungen rückt.

Im Verlauf der Maßnahmen wurden u.a. in zwei Betrieben insgesamt sieben Personen angetroffen, die sich unerlaubt in Deutschland aufhielten. Gegen alle Betroffenen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. In einem Fall wurde ein männlicher Arbeitnehmer nach Abstimmung mit der zuständigen Ausländerbehörde in Polizeigewahrsam genommen, um aufenthaltsbeendende Maßnahmen einzuleiten.

Darüber hinaus wurden gegen die Betreiber der betroffenen Betriebe Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung eingeleitet.

Die Gewerbeüberwachung der Stadt Mönchengladbach stellte zudem Verstöße im Zusammenhang mit dem Betrieb illegaler Prostitutionsstätten fest. Es wurden drei Betriebsuntersagungen ausgesprochen sowie Bußgelder verhängt.

Das Hauptzollamt Krefeld wird auch künftig verstärkt Kontrollen in den betroffenen Branchen durchführen, um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung wirksam zu bekämpfen.

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