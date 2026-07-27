Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leichtverletzte Person ohne Führerschein und Versicherung

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 25. Juli, auf der Gobel-von-Drechen-Straße verletzte sich eine Person leicht.

Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 68-jähriger Skoda-Fahrer die Gobel-von-Drechen-Straße in nördliche Richtung und beabsichtigte, nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei übersah der Mann aus Bad Sassendorf einen entgegenkommenden 17-jährigen Werler auf einem Leichtkraftrad, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.

Der Fahrer des Honda verletzte sich bei der Kollision leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 17-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, das Leichtkraftrad nicht versichert ist und das Kennzeichen übermalt wurde. Gegen ihn wird nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell