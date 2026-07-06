PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 29. Juni bis zum 5. Juli 2026

Ein Dokument

Hamm (ots)

In der Woche vom 29. Juni bis zum 5. Juli 2026 gab es im Stadtgebiet vier vollendete Einbruchsdelikte. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor.

Wichtig ist, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Weiterhin sollte man seine Wohnung oder sein Haus gegen ungebetenen Besuch sichern.

Dazu bietet die Polizei Hamm eine kostenlose Beratung an, für die Bürgerinnen und Bürger einen Termin per Mail an dirkkpo.hamm@polizei.nrw.de vereinbaren können. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 11:49

    POL-HAM: Haftbefehl, Diebesgut und Drogen: 44-Jähriger festgenommen

    Hamm-Mitte (ots) - Den richtigen Riecher hatten am Donnerstag, 2. Juli, Einsatzkräfte der Polizei Hamm, als sie einen mit Haftbefehl gesuchten 44-jährigen Mann festnahmen. Gegen 11.05 Uhr suchten Beamte des Bezirks- sowie Wachdienstes eine Kleingartenanlage in der Nähe des Oberlandesgerichts Hamm auf. Dort konnten sie den Mann aus Hamm nach vorherigen Ermittlungen in einer Gartenhütte antreffen und festnehmen. Doch ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 09:50

    POL-HAM: Nach Auffahrunfall: E-Scooter-Fahrer flüchtig

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein E-Scooter-Fahrer beschädigte am Donnerstag, 2. Juli, gegen 17.30 Uhr, bei einem Auffahrunfall den Hyundai einer 62-jährigen Frau. Die Hammerin befuhr mit ihrem Hyundai den Großen Sandweg in westliche Richtung und beabsichtigte, nach links in den Landwehrweg in südliche Richtung abzubiegen. Hierzu musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Daraufhin fuhr ein E-Scooter-Fahrer auf ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 09:48

    POL-HAM: 54-jährige Pedelec-Fahrerin bei Abbiegeunfall leicht verletzt

    Hamm-Heessen (ots) - Eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin verletzte sich am Donnerstag, 2. Juli, bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Münsterstraße/Westberger Weg leicht. Gegen 19.15 Uhr befuhr die Hammerin die Münsterstraße in nördliche Richtung. Zeitgleich befuhr eine 81-jährige Opel-Fahrerin aus Hamm die Münsterstraße in südliche Richtung und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren