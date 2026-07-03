Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 54-jährige Pedelec-Fahrerin bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin verletzte sich am Donnerstag, 2. Juli, bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Münsterstraße/Westberger Weg leicht.

Gegen 19.15 Uhr befuhr die Hammerin die Münsterstraße in nördliche Richtung. Zeitgleich befuhr eine 81-jährige Opel-Fahrerin aus Hamm die Münsterstraße in südliche Richtung und beabsichtigte, nach links in den Westberger Weg in östliche Richtung abzubiegen.

Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich die 54-Jährige leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

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