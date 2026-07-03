Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Auffahrunfall: E-Scooter-Fahrer flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer beschädigte am Donnerstag, 2. Juni, gegen 17.30 Uhr, bei einem Auffahrunfall den Hyundai einer 62-jährigen Frau.

Die Hammerin befuhr mit ihrem Hyundai den Großen Sandweg in westliche Richtung und beabsichtigte, nach links in den Landwehrweg in südliche Richtung abzubiegen. Hierzu musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen.

Daraufhin fuhr ein E-Scooter-Fahrer auf ihr Fahrzeug auf. Nachdem die Hammerin den E-Scooter-Fahrer angesprochen und die Polizei anrufen wollte, flüchtete dieser über eine Nebengasse in südwestliche Richtung.

Der Schaden an dem Hyundai wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Der Zeugin zufolge handelt es sich bei dem E-Scooter-Fahrer um einen etwa 13 bis 14 Jahre alten Jungen. Er war mit einem schwarzen E-Scooter unterwegs und trug schwarze Kleidung.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

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