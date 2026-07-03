Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Haftbefehl, Diebesgut und Drogen: 44-Jähriger festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Den richtigen Riecher hatten am Donnerstag, 2. Juli, Einsatzkräfte der Polizei Hamm, als sie einen mit Haftbefehl gesuchten 44-jährigen Mann festnahmen.

Gegen 11.05 Uhr suchten Beamte des Bezirks- sowie Wachdienstes eine Kleingartenanlage in der Nähe des Oberlandesgerichts Hamm auf. Dort konnten sie den Mann aus Hamm nach vorherigen Ermittlungen in einer Gartenhütte antreffen und festnehmen.

Doch damit nicht genug: Die Polizisten fanden außerdem ein Pedelec, einen E-Scooter, ein Tablet, Betäubungsmittel sowie einen Elektroschocker und ein selbstgebautes Luftgewehr.

Das Pedelec war als gestohlen gemeldet, weshalb es sichergestellt wurde. Ebenfalls sichergestellt wurde das Tablet, da der Verdacht besteht, dass es aus einem Diebstahl stammt.

Der E-Scooter war nicht zur Fahndung ausgeschrieben. In dem Telefonat mit dem Fahrzeughalter stellte sich jedoch heraus, dass dieser den Diebstahl seines E-Scooters noch am selben Tag anzeigen wollte. Nach Erbringung eines Eigentumsnachweises konnte er seinen E-Scooter auf einer Polizeiwache abholen.

Die Beamten stellten den Elektroschocker ebenso wie das selbstgebaute Luftgewehr und die Drogen sicher.

Der 44-Jährige wurde nach der Festnahme in die JVA Hamm gebracht. Trotz der Festnahme wird nun gegen ihn wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie wegen Diebstahls ermittelt. (rv)

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