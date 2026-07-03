Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 48-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Waterkamp" verletzte sich am Donnerstag, 2. Juli, eine Radfahrerin leicht.

Die 48-jährige Hammerin befuhr den Waterkamp in südliche Richtung. Zeitgleich beabsichtigte ein 45-jähriger Opel-Fahrer aus Hamm, von einem Parkplatz westlich des Waterkamps auf die Straße einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 48-jährige Radfahrerin leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. (rv)

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