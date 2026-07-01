Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer beim Abbiegevorgang schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Viktoriastraße/Vorsterhauser Weg zog sich ein 22-jähriger Rollerfahrer am Dienstag, 30. Juni, schwere Verletzungen zu.

Eine 51-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr gegen 16.20 Uhr die Viktoriastraße in westlicher Richtung. Als sie im Kreuzungsbereich nach links auf den Vorsterhauser Weg abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Rollerfahrer. Durch die Kollision verletzte sich der junge Mann schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

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