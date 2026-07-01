PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer beim Abbiegevorgang schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Viktoriastraße/Vorsterhauser Weg zog sich ein 22-jähriger Rollerfahrer am Dienstag, 30. Juni, schwere Verletzungen zu.

Eine 51-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr gegen 16.20 Uhr die Viktoriastraße in westlicher Richtung. Als sie im Kreuzungsbereich nach links auf den Vorsterhauser Weg abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Rollerfahrer. Durch die Kollision verletzte sich der junge Mann schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 08:22

    POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Hamm-Herringen (ots) - Am Dienstag, 30. Juni, war die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Kissinger Weg in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.50 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Nachdem die Einbrecher die Wohnungstür aufhebelten und sich so Zugang zur Wohnung verschafft hatten, durchsuchten sie mehrere Räume. Anschließend flüchteten sie mit Schmuck und Bargeld als Diebesgut. Die Polizei Hamm nimmt unter der ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 10:04

    POL-HAM: Unfallflucht auf der Friesenstraße

    Hamm-Herringen (ots) - In der Zeit von Sonntag, dem 28. Juni, 19 Uhr, bis Montag, dem 29. Juni, 8 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen geparkten Mercedes auf der Friesenstraße. Der Fahrzeughalter hatte seinen Wagen auf einem Anwohnerparkplatz an der Friesenstraße geparkt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er Lackkratzer an der rechten Fahrzeugseite. Es entstand ein Sachschaden ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 10:03

    POL-HAM: Eine leicht verletzte Person nach Auffahrunfall

    Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 29. Juni, auf der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße verletzte sich eine Person leicht. Gegen 16.50 Uhr befuhren eine 28-jährige Audi-Fahrerin und eine 43-jährige VW-Fahrerin die Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße in nördliche Richtung. In Höhe der Hubert-Westermeier-Straße mussten die Hammerinnen verkehrsbedingt abbremsen. Eine 24-jährige Hammerin fuhr mit ihrem Ford auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren