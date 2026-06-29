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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Lenkstange gebrochen: 15-Jähriger leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Hamm verletzte sich am Freitag, 26. Juni, bei einem Verkehrsunfall leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Gegen 11.35 Uhr befuhr er den Zechenweg in westliche Richtung. Als er über eine Unebenheit in der Straße fuhr, brach seine Lenkstange, woraufhin er zu Boden stürzte und sich leicht verletzte.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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