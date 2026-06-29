Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf dem Eisvogelweg

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Freitag, 26. Juni, zwischen 15.30 Uhr und 17.35 Uhr, einen Ford auf dem Eisvogelweg.

Als der Fahrzeughalter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er die Beschädigung im vorderen rechten Bereich.

Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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