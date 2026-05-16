PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: ++ Motorroller entwendet ++ Parkendes Auto zerkratzt ++

Hofheim (ots)

1. Motorroller entwendet,

Flörsheim am Main, Am Untertor, Donnerstag, 14.05.2026, 22:30 Uhr bis Freitag, 15.05.2026, 08:10 Uhr (ll) Der Geschädigte hatte seinen E-Scooter am Donnerstag gegen 22:30 Uhr vor seinem Wohnhaus in der Straße Am Untertor in Flörsheim am Main. Als er am Freitag, 15.05.2026, gegen 08:10 Uhr wiederkehrte, stellte er fest, dass der Motorroller der Marke Daelim in der Nacht entwendet wurde. Der oder die unbekannten Täter versuchten den Roller kurzuschließen, beschädigten diesen und ließen ihn aus bisher unbekannten Gründen nahe dem Tatort zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Flörsheim unter der (06145) 5476 - 0 zu melden.

2. Parkendes Autos zerkratzt,

Hofheim am Taunus, Nordring, Freitag, 15.05.2026, 18:00 Uhr bis Freitag, 15.05.2026, 18:35 Uhr (ll) Der Geschädigte parkte seinen Pkw ordnungsgemäß gegen 18:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Nordring in Hofheim am Taunus. Als er gegen 18:35 Uhr wieder zu seinem schwarzen Audi A6 zurückkehrte, stellte er fest, dass die Fahrseite des Fahrzeugs durch einen unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden wird auf etwa 3.500EUR beziffert.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise zur Sachbeschädigung unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell