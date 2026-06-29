Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw während der Fahrt beschädigt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 30-jähriger KIA-Fahrer befuhr am Sonntag, 28. Juni, gegen 20 Uhr die Ahornallee in westlicher Richtung. Vor der Ampel an der Kreuzung Ahornallee/ Werler Straße befand sich der Hammer auf dem rechten Fahrstreifen für den geradeaus Verkehr. Ein anderer Autofahrer wechselte plötzlich den Fahrstreifen, wodurch es zur Kollision kam. Er entfernte sich anschließend über die Werler Straße in südlicher Richtung. An dem KIA entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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