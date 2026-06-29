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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zusammenstoß zwischen Auto- und Fahrradfahrer

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad zog sich ein 50-jähriger Hammer am Samstag, 27. Juni, leichte Verletzungen zu.

Der 50-Jährige befuhr gegen 12.55 Uhr den Radweg der Wilhelmstraße in westlicher Richtung. Als ein 20-jähriger BMW-Fahrer aus einer Grundstückseinfahrt fuhr, kam es zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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