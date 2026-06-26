Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Umfangreicher Schwerpunkteinsatz der Polizei Hamm zur Bekämpfung des Diebstahls von E-Scootern und Pedelecs

Hamm (ots)

Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes hat die Polizei Hamm am Donnerstag, 25. Juni, zahlreiche Fahrzeuge kontrolliert und eine Vielzahl von Verstößen geahndet.

Im Zeitraum von 9 Uhr bis 17 Uhr überprüften die Einsatzkräfte unter anderem im Innenstadtbereich insgesamt 113 Fahrzeuge. Ein Hauptaugenmerk lag dabei auf E-Scootern und Pedelecs.

Ein E-Scooter, der nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war, konnte sichergestellt werden. Zusätzlich fertigten die Beamten mehrere Strafanzeigen aufgrund von Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, das Fahrerlaubnisrecht, das Zulassungsrecht sowie das Betäubungsmittelgesetz.

Zudem erhoben die Polizisten knapp 50 Verwarngelder gegen Fahrrad-, Pedelec- und E-Scooterfahrer/-innen, die in der Fußgängerzone oder auf dem Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs waren. Gegen zwei Personen lagen Haftbefehle vor. Der jeweilige haftbefreiende Betrag konnte vor Ort beglichen werden.

Neben der Ahndung von Verkehrsverstößen führten die Einsatzkräfte viele Gespräche. In diesen informierten sie darüber, wie man seinen E-Scooter und sein Pedelec am besten gegen einen Diebstahl sichert.

Einen weiteren Schwerpunkt der E-Scooter-Kontrollen setzten die Einsatzkräfte im Bereich des Heidewegs an der Konrad-Adenauer-Realschule. Hier fielen den Beamten ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer und ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer auf, da sie mit ihren Fahrzeugen augenscheinlich deutlich zu schnell unterwegs waren. Dieser Verdacht bestätigte sich bei den anschließenden Kontrollen durch Polizisten des Verkehrsdienstes.

Die Yamaha des 16-Jährigen war so umgebaut, dass sie bis zu 70 km/h fahren konnte und somit 25 km/h mehr als erlaubt.

Der E-Scooter des 17-Jährigen zeigte bei der Kontrolle 54 km/h an und konnte somit fast dreimal so schnell fahren, wie gesetzlich erlaubt.

Neben diversen Kontrollen und Überprüfungen im öffentlichen Verkehr führten Beamte der Kriminalpolizei auch eine Wohnungsdurchsuchung bei einem 33-jährigen Mann auf der Wilhelmstraße durch. Hier stellten die Ermittler elf hochwertige Laptops in einem Gesamtwert von etwa 20.000 Euro sicher. Nachdem der Tatverdächtige hierzu vernommen und erkennungsdienstlich behandelt worden ist, wurde er wieder entlassen.

Die Polizei Hamm wird neben ihren täglichen Präsenzmaßnahmen in der Innenstadt auch zukünftig weitere Einsätze dieser Art im gesamten Stadtgebiet durchführen. (rv)

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