Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 32-jähriger Motorradfahrer nach missglücktem Überholmanöver leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 32-jähriger Motorradfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis zog sich am Freitag, 26. Juni, auf dem Bockumer Weg nach einem missglückten Überholmanöver leichte Verletzungen zu.

Der Hammer befuhr gegen 10.50 Uhr den Bockumer Weg in östlicher Fahrtrichtung. Er beabsichtige ein vorausfahrendes Auto zu überholen. Dabei übersah er eine entgegenkommende 55-jährige Honda-Fahrerin. Es kam zur Kollision, wodurch das Motorrad in einen weißen Volvo geschleudert wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Insgesamt entstand ein Schaden von zirka 28.500 Euro. (bf)

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