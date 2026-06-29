Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mazda auf der Hohenhöveler Straße demoliert

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag, 26. Juni, in der Zeit zwischen 7.40 Uhr und 13 Uhr im Vorbeifahren einen geparkten Mazda auf der Hohenhöveler Straße. Dementsprechend wies der Wagen Beschädigungen an der Fahrertür auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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