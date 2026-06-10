Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Bülowstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Dienstag, 9. Mai, in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 13 Uhr einen geparkten Hyundai an der Bülowstraße. Der Wagen wies diverse Beschädigungen auf, unter anderem an der Frontstoßstange, am Kotflügel und den Felgen. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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