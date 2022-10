Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Personen nach Alleinunfall unter Alkoholeinfluss verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Am Sonntag, 02.Oktober, gegen 04.45 Uhr, wurden ein 47-jähriger Ford Mondeo-Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin auf der Münsterstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 47-Jährige befuhr die Münsterstraße in südliche Richtung, als er in Höhe des Kreisverkehres die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Grünanlage des Kreisverkehres fuhr. Hierbei kollidierte er zunächst mit einem Verkehrszeichen und prallte anschließend gegen einen Baum. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt, ebenso der Führerschein des Fahrers, da er unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand erheblicher Sachschaden, der vor Ort aber nicht näher beziffert werden konnte.(kap)

