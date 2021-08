Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 17-Jährige bei Sturz mit Kleinkraftrad verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Alleinunfall hat sich eine Mopedfahrerin am späten Sonntagabend (1. August) auf der Straße "Auf der Becke" leichte Verletzungen zugezogen. Die 17-Jährige aus Hamm war gegen 22 Uhr mit dem Roller in Richtung stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Haus Nummer 1 kam sie zu Fall, als sie einem auf der Fahrbahn liegenden Ast ausweichen wollte. Hierbei verlor sie auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Von hier aus konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. An dem Moped entstand leichter Sachschaden.(es)

