Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrraddieb gesucht

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Einen Fahrraddiebstahl beobachtete ein aufmerksamer Zeuge am Montag, 9. November, gegen 13.45 Uhr, an einem Fahrradständer am Allee-Center.

Der Dieb öffnete gewaltsam das Schloss eines Damen-Pedelecs und flüchtete in Richtung Nordring.

Bei dem Fahrraddieb handelt es sich um einen zirka 1,75 Meter großen Mann mit krausen Haaren. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und war bekleidet mit einer schwarzen Kappe, einem hellblauen Mund-Nasen-Schutz, einer schwarzen Steppjacke und einer schwarzen Hose. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und führte einen schwarzen Adidas-Rucksack mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

