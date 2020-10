Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall mit Krankenfahrstuhl

Hamm-Herringen (ots)

Ein 89-jähriger Mann wurde am Mittwoch, gegen 14 Uhr, auf der Dortmunder Straße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Senior befuhr den Gehweg mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl in Richtung Westen. Etwa 200 Meter westlich der Schmiedestraße kam er nach links ab und geriet in den fließenden Verkehr. Hier kam es zur seitlichen Berührung mit dem Citroen eines 23-Jährigen. Der 89-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Er konnte es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell