Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Hamm-Heessen (ots)

Eine 45-jährige Frau wurde am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, auf der Heessener Straße bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. In Höhe des Afyonring fuhr ein 66-Jähriger mit einem VW Caddy auf den Kia der verkehrsbedingt bremsenden 45-Jährigen auf. Der Kia wurde in der Folge auf das davor befindliche Motorrad eines 51-Jährigen geschoben. Die Frau musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie konnte es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der VW Caddy und das Motorrad des Herstellers BMW sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. (ag)

