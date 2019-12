Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der Wilhelmstraße

Hamm-Mitte (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, den 10. Dezember, gegen 1.15 Uhr, auf der Wilhelmstraße in Höhe der Einmündung Lange Straße. Ein 46-jähriger Hyundai-Fahrer stieß bei einem Spurwechsel mit dem Jeep eines 41-Jährigen zusammen. Beide befuhren die Wilhelmstraße in Richtung Herringen. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer des Hyundai fest. Ein Alkoholtest verlief positiv. Der Mann musste auf der Wache eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.(je)

