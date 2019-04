Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autoscheibe eingeschlagen - Täter flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Am Dienstag, 30. April, gegen 7.30 Uhr, wurde auf der Ostenallee die Beifahrerscheibe eines geparkten Opels eingeschlagen. Der Transporter war nahe des Ostenfriedhofs geparkt, als Zeugen einen Mann an dem Auto sahen. Der Unbekannte sprach einen der Zeugen in gebrochenem Deutsch an und fuhr dann auf einem Damenrad in Richtung Stadtmitte davon. Anschließend stellten die Zeugen fest, dass die Scheibe des Opels eingeschlagen war. Aus dem Auto wurden ein Handy und Zigaretten gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Der Unbekannte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und zirka 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er hat kurze, dunkle Haare und gebräunte Haut. Er trug eine schwarze Mütze, Jeans, weiße Turnschuhe und eine dunkelbrau-weiße Trainingsjacke. Er floh auf einem dunklen Damenrad mit Sattelüberzug. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

