POL-HB: Nr.: 0294 --Überfall in Hastedt

Ort: Bremen-Hemelingen, Hastedter Heerstraße Zeit: 05.05.18, 07.15 Uhr

Ein unbekannter Mann überfiel am Sonnabendmorgen vor einer Bank in Hastedt eine 56 Jahre alte Frau und raubte ihr die Handtasche.

Die Bremerin wollte gegen 7.15 Uhr den Vorraum der Filiale an der Hastedter Heerstraße, Ecke Malerstraße betreten, als sie ein Mann von hinten ansprach und um Geld bat. Der Fremde rempelte die 56-Jährige an und entriss ihr mit Gewalt die Handtasche. Anschließend flüchtete er mit der Beute zu Fuß in Richtung Sebaldsbrücker Heerstraße. Die Frau verletzte sich bei dem Angriff leicht am Arm.

Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: "Wer kann Angaben zu dem Räuber machen?" Der Täter wurde als etwa 35 Jahre alt und 190 Zentimeter groß beschrieben. Er trug eine Brille, dunkle Kleidung und eine Schirmmütze. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623888 entgegen.

