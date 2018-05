POL-HB: Nr.:0292 --Räuber flüchtet

Bremen (ots) -

-

Ort: Bremen-Mitte, Langenstraße Zeit: 03.05.18, 09.10 Uhr

Ein 43-jähriger Bremer beobachtete gestern Morgen einen vermutlichen Autoaufbrecher in einer Hochgarage der Bremer Innenstadt. Er verfolgte den Mann und hielt ihn fest. Der Täter riss sich nach einer kurzen Rangelei los und rannte fort.

Der 43-Jährige bemerkte in der fünften Etage des Parkhauses einen Mann, der in auffälliger Weise um geparkte Autos herumschlich und eine Limousine mit eingeschlagener Seitenscheibe. Als der Bremer den Mann ansprach, flüchtete der Ganove zunächst auf die Straße. Hier hielt ihn der Zeuge fest und es kam zu einer Rangelei zwischen den beiden. Der Täter konnte sich losreißen und verschwand in Richtung Martinistraße. Bei der kurzen Auseinandersetzung musste der Räuber eine Tasche zurücklassen. Sie enthielt vermutliches Diebesgut. Der Kriminelle war ca. 180 - 185 cm groß und hatte ein schmales Gesicht mit dunklem Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer dunkelgrauen Jacke und einem schwarzen Basecap. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst der Bremer Polizei unter der Telefonnummer 0421 362 3888. Die Ermittlungen dauern an.

Der Zeuge handelte sehr couragiert. Dennoch rät die Polizei dazu, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Ein Zeuge muss kein Held sein. Rufen Sie sofort die Polizei über den kostenlosen Notruf 110 und geben Sie Täterbeschreibung und Fluchtrichtung durch. Holen Sie sich Unterstützung und fordern Sie andere aktiv zur Mithilfe auf.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell