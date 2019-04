Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Getränke bei Einbruch gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte drangen am Montagabend, 29. April, in der Zeit zwischen 20 Uhr und 23.15 Uhr, in Lagerräume an der Ritterstraße ein und stahlen Getränke. Die Einbrecher öffneten zunächst gewaltsam eine Metalltür zum Hinterhof eines Mehrfamilienhauses und wurden dann in drei Garagen, die als Lagerstätte genutzt werden, fündig. Die Beute verstauten die Diebe in einem Einkaufswagen, der ebenfalls in einer Garage stand. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise auf Verdächtige nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

