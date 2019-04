Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Paket- Dieb gesucht

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Nach einem Diebstahl am Montag, 29.April, am Nordenstiftsweg sucht die Polizei einen unbekannten Dieb. Er entwendete ein Paket vom Beifahrersitz eines Kleintransporters. Anschließend flüchtete er mit seinem dunklen Herrenfahrrad. Der Dieb ist zirka 22 Jahre alt, 1,76 Meter groß und hat hellbraune, kurze Haare. Er trug eine braune Cappy und einen dunklen Rucksack. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

