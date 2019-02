Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit Personenschaden - drei leichtverletzte

Hamm - Pelkum (ots)

Am 08.02.2019, gegen 14.50 Uhr, beabsichtigte ein 39-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Lkw Peugeot Boxer vom Gelände der Jet Tankstelle an der Kamener Straße 46 nach links in Fahrtrichtung Pelkum abzubiegen. Hierbei übersah er eine 49-jährige Fahrzeugführerin aus Hamm, welche mit ihrem Pkw Renault Clio die Kamener Straße in Richtung Daberg befuhr und stieß mit ihr zusammen. Beide Fahrzeugführer, sowie ein 1-jähriges Kind wurden verletzt. Alle drei Personen wurden Hammer Krankenhäusern zugeführt, von wo sie nach ambulanter Behandlung entlassen wurden. Beide Fahrzeug mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 9000 Euro. (jh)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell