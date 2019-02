Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Hundeverein

Hamm - Westtünnen (ots)

Unbekannte versuchten, in der Zeit von Mittwoch, 6. Februar, 21 Uhr, bis Freitag, 8. Februar, 15.30 Uhr, in das Gebäude eines Hundevereins an der Rottwiese einzubrechen. Die Einbrecher versuchten mehrere Türen sowie Fenster aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (jh)

