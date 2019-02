Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und einer leicht Verletzten

Hamm - Bockum-Hövel (ots)

Auf der Hammer Straße in Höhe der Ulanenstraße, kam es unmittelbar vor dem dortigen Bahnübergang in Richtung Werne am Freitag, den 8. Februar gegen 15.15 zu einem Auffahrunfall mit 3 beteiligten PKW. Eine 50-jährige Suzuki-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 4000 Euro geschätzt. (fa)

