POL-LWL: Zwei Hauseinbrüche am Freitag

Valluhn/ Neustadt- Glewe (ots) - Bereits am Freitagabend drangen unbekannte Täter in Einfamilienhäuser in Valluhn und Neustadt- Glewe ein. In beiden Fällen gelangen die Täter durch gewaltsam geöffnete Terrassentüren in die Häuser und durchwühlten dort mehrere Räume bzw. Schränke. Während in Valluhn noch unklar ist ob etwas gestohlen wurde, entwendeten die Einbrecher in Neustadt- Glewe Bargeld und Schmuck. In beiden Fällen kam die Kriminalpolizei zur Spurensuche zum Einsatz. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, ist noch völlig unklar, zumal die Tatorte rund 60 Kilometer auseinanderliegen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

