POL-LWL: Jugendliche sollen absichtlich Böschungsbrand verursacht haben

Consrade/ Schwerin (ots) - An einem Feldweg bei Consrade sollen Jugendliche am späten Donnerstagnachmittag absichtlich einen Böschungsbrand verursacht haben. Nach Zeugenhinweisen soll aus einer vierköpfigen Personengruppe heraus ein trockenes Grasknäuel mit einem Feuerzeug entzündet und dann in eine bewachsene Böschung geworfen worden sein. Der trockene Böschungsbewuchs stand kurz darauf in Flammen. Während die vier Jugendlichen zu Fuß in Richtung Mueßer Holz flüchteten, alarmierten Zeugen die Feuerwehr. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte sich das Feuer nicht sehr weit ausdehnen, sodass lediglich einige Quadratmeter Grasland niederbrannten. Die Polizei, die nun wegen Brandstiftung ermittelt, bittet um weitere Zeugenhinweise zu den ca. 15 bis 17 Jahre alten Jugendlichen, die bereits am Nachmittag an einer Badestelle am naheliegenden Störkanal durch ihr überhebliches Auftreten aufgefallen sein sollen.

